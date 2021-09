Peter Maes blijft strijdvaardig met Beerschot

Beerschot ging thuis tegen STVV ten onder met 0-1 en blijft achter met een 1 op 21. Toch blijft Peter Maes strijdvaardig.

Peter Maes was teleurgesteld, maar zag ook positieve zaken. "Ik heb een heel strijdvaardig Beerschot gezien. De ploeg speelde op de manier zoals ik het wou", zei Maes op de persconferentie. "Het was een van de eerste keren dat we de wedstrijd grotendeels beheerd hebben. We geven een halve kans weg in de hele wedstrijd en we verliezen. Dat is zwaar om te dragen. We zitten in een periode dat alles een beetje tegenvalt."

Peter Maes had natuurlijk gehoopt op een betere start met Beerschot maar toch ziet hij ook positieve zaken en heeft hij verzachtende omstandigheden. "Ook al hebben we nu maar 1 op 21, onze ploeg maakt progressie. Het is jammer dat de spelers niet beloond worden met punten. Je mag ook niet vergeten dat bijvoorbeeld Pietermaat uit een lange blessure komt, Bourdin zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde en dat Dom en Lemos geblesseerd uitvielen."