Van Crombrugge kaart vertrek Bellamy en de reden aan: "Hard aangekomen, ook bij Kompany, die nooit emotioneel is"

Het vertrek van Craig Bellamy was opvallend nieuws dat zondag werd aangekondigd. Van Crombrugge getuigt over hoe de spelersgroep van Anderlecht dit nieuws opnam. De spelers waren er erg van aangedaan en dat was bij Vincent Kompany op de persconferentie zichtbaar ook het geval.

Craig Bellamy moet door mentale gezondheidsproblemen zijn werk bij Anderlecht stopzetten. "Hij heeft na de wedstrijd in de kleedkamers een emotionele rede gehouden en toegelicht aan de spelersgroep waarom hij teruggaat naar zijn thuisland. Dat is heel hard aangekomen", zegt Hendrik Van Crombrugge in Extra Time.

De doelman van RSCA benadrukt hoe belangrijk Bellamy was voor vele spelers. "Ook Vinny, die nooit emotioneel is, was er heel hard van aangedaan. Hij heeft ook samengespeeld met hem en kent hem persoonlijk. Vinny haalt terecht aan wat voor een impact hij had."

Niet te meten

Het mentale welzijn en de druk op topsporters: het is een actueel thema. "Ik wil niet zeggen dat het gebanaliseerd wordt, maar het is wel een thema dat nog altijd te weinig besproken wordt. Het mentale is misschien wel het belangrijkste aspect en dat is eigenlijk niet te meten. De enige manier is om te communiceren met de mensen. Daar moet je heel veel tijd in steken."

Het is dan ook de vraag wie hiervoor het best geplaatst is. "Het is niet de job van de hoofdcoach of zijn assistent om met elke speler elke week een individueel gesprek te hebben. Je hebt dan wel een mental coach ofzo, maar dat is niet hetzelfde, want dan gaat het vaak over het privéleven."