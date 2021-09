Lierse versterkt zich met ex-speler van onder andere KAS Eupen

Lierse bereikte vandaag een akkoord met Nils Schouterden. De 32-jarige flankspeler tekende tot het einde van het seizoen.

De in Bonheiden geboren Schouterden is een voormalig speler van o.a. Eupen, OHL, KV Mechelen, Westerlo en Sint-Truiden en brengt heel wat ervaring mee naar het Lisp. In de hoogste klasse speelde hij 192 wedstrijden, scoorde hij 14 doelpunten en was hij goed voor 25 assists. In de Proximus League was hij goed voor 29 goals en 6 assists.

Sinds december 2020 speelde Schouterden voor het Cypriotische AEK Larnaca. In augustus besloot hij daar in onderling overleg te vertrekken.

"Ik ben blij dat ik eindelijk mijn focus terug op het voetbal kan leggen. Na de eerste contacten met Lierse was ik meteen verkocht”, vertelt Schouterden. “Ik kom bij een leuke familieclub terecht, en ik zie veel potentieel in deze club. Ik ben klaar om mij 100% op dit nieuwe verhaal te focussen.”