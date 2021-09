Peter Vandenbempt kijkt op van reacties bij Beerschot: "Hebben ze dat nu pas ontdekt?"

Peter Maes werd vorige week ontslagen bij Beerschot nadat hij slecht één puntje pakte in zeven competitiewedstrijden.

Voor analist Peter Vandenbempt is het ontslag van trainer Peter Maes een typische reactie in het voetbal. Als het niet goed gaat, moet de trainer vertrekken.

Naar verluidt werkte Peter Maes ‘old school’ en werd hem dat uiteindelijk verweten. “Ik weet niet of ze dat dit seizoen ontdekt hebben. Peter Maes is al een eeuwigheid trainer op het hoogste niveau en werkt al een eeuwigheid op dezelfde manier”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Vandenbempt weet wat er dan scheelde. “De spelers moesten blijkbaar een beetje te veel lopen tijdens de week, waardoor ze wat moe waren in het weekend. In de zomer was Peter Maes nog de juiste man op de juiste plaats. Iedereen weet toch hoe hij werkt, dat slaat dus wat mij betreft nergens op.”

Toch lijkt het sinds vorig jaar in december al aan het afglijden bij Beerschot. “Dat was nog onder Losada, die gauw eieren voor zijn Amerikaanse centen gekozen heeft. Dan kwam Will Still. Gaandeweg is zowel het spektakel als de resultaten weggevallen.”