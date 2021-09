🎥 KV Mechelen zet Björn Vleminckx in de bloemetjes

Björn Vleminckx kondigde onlangs zijn voetbalpensioen aan op zijn 35ste, na aanhoudende knieproblemen. De bonkige spits werd afgelopen weekend door Malinwa op gepaste wijze in de bloemetjes gezet.

De stier van Puurs werd voor aanvang van de match van KV Mechelen tegen OHL uitgewuifd door het publiek. KV Mechelen deelde via de officiële kanalen dit fraaie filmpje, met daarin enkele van Vleminckx' topmomenten bij KV Mechelen.

Vleminckx droeg tussen 2006 en 2009 het shirt van Malinwa, waarmee hij in 2007 de promotie naar 1A mocht vieren. In 98 officiële wedstrijden voor KV Mechelen was Vleminckx goed voor 44 doelpunten en elf assists.

Tegenwoordig vult Vleminckx zijn dagen als zelfstandig tuinaanlegger en -onderhouder.