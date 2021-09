Standard moet nog maar eens op zoek naar vers geld

Standard heeft het financieel ontzettend moeilijk. Daarom zoekt voorzitter Bruno Venanzi naar nieuwe oplossingen.

Standard moest de licentie voor het seizoen 2020-2021 langs het Belgisch Arrbitragehof voor de Sport halen.

Daarvoor verkocht de club het stadion aan Société Immobilière Standard de Liège, opgericht door Venanzi, maar met de centen van onder andere Axel Witsel, Marouane Fellaini en Michel Preud’homme.

Standard leek in de zomer van 2020 met François Fornieri in zee te gaan, maar de onderhandelingen liepen spaak. Venanzi wil het grootste deel van de aandelen in handen houden, maar is opnieuw op zoek naar een extra investeerder, zo schrijft de Waalse krant L’Echo vandaag.