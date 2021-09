Ex-coach is duidelijk, Antwerp heeft goud in handen: "Nog beter dan in zijn Genk-periode"

Bij KRC Genk groeide hij uit tot een publiekslieveling, nu moet hij hetzelfde gaan proberen bij Antwerp. De ex-club is alvast de tegenstander in een inhaalwedstrijd.

Ally Samatta is momenteel eigendom van Fenerbahçe, maar de Turkse topclub leent hem uit aan Royal Antwerp FC.

Fantastische mens

"Hij is een fantastische mens", aldus ex-coach Peter Maes in Het Laatste Nieuws. "Hij is een heel complete voetballer, wat hij liet zien tegen Olympiakos is pas het begin."

"Hij is heel sterk met de kop, iets wat Antwerp miste. Hij is volgens mij nu nog sterker dan in zijn periode bij Genk. Hij kan zeker dezelfde statistieken halen."