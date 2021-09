Beerschot vraagt fans om deze avond niet met de auto te komen: WK wielrennen zorgt voor verkeershinder

Deze avond staan Beerschot en Eupen tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Beerschot is de hekkensluiter en gaat haar supporters goed kunnen gebruiken, maar deze fans kunnen beter hun auto thuis laten staan.

Dit weekend staan de wegritten van het WK wielrennen namelijk op het programma. Ook in Antwerpen wordt er gereden, waardoor er heel wat verkeershinder is. Beerschot laat dan ook op Twitter weten dat hun fans beter niet met de auto naar het stadion komen.

"Door het WK wielrennen is er heel wat verkeershinder rond het Olympisch Stadion. We vragen fans om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen", aldus Beerschot op sociale media.