Coaches laten zich uit over drie heikele thema's na pikante derby: "Dat was misschien ook strafschop" en "Gezien de dynamiek van de match ..."

Zulte Waregem en KV Kortrijk maakten er een intense derby van, waarbij de doelpunten in de tweede helft vielen. Na de wedstrijd hadden de coaches daar wel een en ander over te vertellen.

Over strafschoppen

Luka Elsner: "De strafschop op het einde van de wedstrijd? Ik heb de beelden niet gezien, maar dat was misschien niet de grootste fout en misschien was het er geen. Ach, gezien de dynamiek van de wedstrijd was het logisch dat we die elfmeter incasseerden."

Francky Dury: "Ik wil wel eens zien of de bal niet op de arm was van Vandendriessche in de eerste helft. Ik heb al vijftien verschillende regels gehoord in verband met handspel. De strafschop op het einde was een lichte strafschop, maar we hebben in de voorbije matchen ook al pech gehad en een strafschop tegen die er helemaal geen was. Het kan niet altijd tegenzitten."

Over onbeschikbaarheden

Elsner: "Gezien de situatie met een gebrek aan centrale verdedigers had ik vooraf getekend voor een puntje, maar gezien de wedstrijd kan ik natuurlijk niet tevreden zijn."

Dury: "Wij hadden ook onze onbeschikbaarheden achteraan, dus op dat gebied denk ik dat het ook wat in evenwicht was."

Over de fans

Elsner: "Het is jammer dat we de overwinning niet over de streep konden trekken voor de fans. Er waren veel supporters en zij hebben ons hard gesteund. Dat heeft ons geholpen."

Dury: "Vossen kon die strafschop niet missen, die penalty werd door de fans binnen gezogen. We moeten opnieuw de coördinatie vinden tussen het veld en de fans, ze opnieuw helemaal op onze hand krijgen."