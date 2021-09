Deze middag staat een kraker op het programma in de Jupiler Pro League: wat kan Antwerp op het veld van Union?

Om 13u30 staat een echte topper op het programma in de Jupiler Pro League. Antwerp moet namelijk op bezoek bij Union. Boekt The Great Old haar vierde overwinning op rij of kan Union de drie punten thuishouden?

Antwerp kende een moeilijke start dit seizoen, maar de laatste weken lijkt de trein wel vertrokken te zijn. Zo konden ze 9 op 9 pakken en deze middag gaan ze er uiteraard alles aan doen om er 12 op 12 van te maken. Een makkelijke opdracht wordt dit echter niet, want met Union komen ze de revelatie van dit seizoen tegen. De promovendus draait knap mee bovenin met 16 op 24. Benieuwd of het duo Undav-Vanzeir ook tegen Antwerp de netten laten trillen.

Prono U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Jouw Prono -

wint Gelijk wint 0% 0% 0% Vergelijking