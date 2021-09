Onze man van de match: invaller Fischer speelt sleutelrol in ommekeer Antwerp

Antwerp is er dit weekend in geslaagd om de topper op het veld van Union te winnen. The Great Old stond 1-0 achter na een doelpunt van Undav, maar via Frey en Benson werd er alsnog met 1-2 gewonnen.

Antwerp kende een moeilijke eerste helft tegen Union, maar op het uur voerde Brian Priske drie wissels door die de wedstrijd deden kantelen. Vooral de invalbeurt van Viktor Fischer was zeer opmerkelijk. De vleugelaanvaller was zijn basisplaats kwijt en hij wilde zich duidelijk opnieuw bewijzen tegen over Priske, want hij speelde een uitstekend laatste half uur. Zo schilderde hij de voorzet voor de 1-1 perfect op het hoofd van Frey. Ook daarna was Fischer cruciaal. In het slot speelde de winger de bal op het ideale moment richting Benson en de collega-vleugelspeler van Fischer had de bal zo maar binnen te duwen. Twee assists dus voor Viktor Fischer tegen Union en daardoor kunnen we uiteraard niet rond hem voor de prijs van “man van de match”. Afwachten of Fischer na deze uitstekende invalbeurt volgende week opnieuw in de basis wordt gezet.

