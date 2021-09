Hoe zou het nog zijn met die andere ref genoemd in Operatie Propere Handen? 'Vertenten eist fikse schadevergoeding'

Terwijl er veel details uitlekken over de rol van Sébastien Delferière in Operatie Propere Handen, is er over Bart Vertenten nog steeds heel weinig naar buiten gekomen.

De scheisdrechter floot de bewuste KV Mechelen - Waasland-Beveren waar achteraf heel wat over te doen was, maar is volgens spijtoptant Velkjovic wel en integer en niet of moeilijk te beïnvloeden scheidsrechter. De ref zelf claimt dat hem niets kan worden verweten en heeft dan ook besloten in de tegenaanval te zullen gaan. Hij eist een schadevergoeding van liefst 130.000 euro. De ref zat meer dan een maand in de cel op verdenking van criminele organisatie en private corruptie.