OH Leuven kondigt versterking aan voor de technische staf

OH Leuven staat momenteel op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League en wil nog beter de tegenstander analyseren. Vandaar dat ze een nieuwe video-analist hebben gestrikt.

Mehdi Hosseinpour wordt de nieuwe tactische video-analysist bij OH Leuven. De 31 jarige Iraniër sloot aan bij de ministage die de club organiseerde in Nederland zodoende hij zich al kon inwerken en de groep leren kennen.

Hosseinpour werkte in Iran samen met onder ander Marc Wilmots en was actief op het WK van 2018 met Iran.

“We wonnen op dat WK van Marokko, speelden gelijk tegen het Portugal van Ronaldo en verloren met het kleinste verschil tegen Spanje", vertelt Hosseinpour trots aan het mediateam van OH Leuven. “Ik maakte bijvoorbeeld specifieke clips van de twee centrumverdedigers van de tegenstander om die te tonen aan onze aanvallers. We namen het nooit op tegen de Rode Duivels, maar ik werkte van mei tot december 2019 wel samen met Marc Wilmots.”

Het was een droom van hem om naar Europa te komen omdat er hier meer tactisch wordt gewerkt. “Ik wou altijd al heel graag in Europa werken. Vooral op tactisch gebied staat dat werelddeel een stuk verder dan Azië. Ik ken de Jupiler Pro League overigens vrij goed omdat er met Kaveh Rezaei en Ali Gholizadeh twee Iranese internationals voetballen. Ik heb vooraf niet bij Kaveh geïnformeerd omdat ik wist dat OH Leuven de juiste keuze was om mijn droom waar te maken.”