Speler Charleroi opnieuw klaar om te spelen na jukbeenbreuk

In de wedstrijd tegen Club Brugge liep Charleroispeler Shamar Nicholson een jukbeenbreuk op. Na een week van afwezigheid is hij opnieuw klaar om te spelen.

Shamar Nicholson, de 24-jarige spits van Charleroi, keert terug uit blessure na zijn jukbeenbreuk. Dit seizoen scoorde hij al 4 keer in 7 wedstrijden. Voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk van deze zaterdag (16u15) kan de Jamaicaan dus opnieuw worden opgenomen in de selectie. Pijn heeft Nicholson niet meer en hij heeft deze week al meerdere trainingen afgewerkt.

Als hij deze zaterdag speelt, zal het met een masker op zijn. Dat moet om zijn jukbeen, dat nog steeds licht gezwollen is, te beschermen. De definitieve beslissing over zijn aanwezigheid in de selectie wordt vandaag bekend gemaakt door coach Edward Still.