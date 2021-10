CIJFER VAN DE WEEK: 23,28 jaar: de jongste ploeg uit de Jupiler Pro League is verrassend genoeg ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de leeftijden van de clubs gemiddeld genomen. Als we in de topcompetities gaan kijken, dan zijn AS Monaco en Bayer Leverkusen met 24,31 en 24,64 jaar gemiddeld de jongste ploegen tot dusver in de competities.

Over alle competities heen is het Metta uit Letland dat met amper 20,16 jaar het allerjongste der teams is van alle Europese competities. Ook Yerevan en Zilina zijn piepjong te noemen.

Cercle Brugge

Binnen België is Cercle Brugge met 23,28 jaar de jongste ploeg, waarmee ze nipt Standard (23,40) en Oostende (23,66) vooraf gaan. Standard geeft wel het meeste minuten aan U21-spelers: 32,3% van de tijd is voor de eigen jeugd.

Ook Genk, Charleroi en Anderlecht zijn bij de top-6 qua jongste ploegen, aan de andere kant van het spectrum zitten Gent (27,70 jaar), Kortrijk (27,23) en Club Brugge (26,58).