Antwerp is niet tevreden over de beslissing van Jacky Mathijsen om Balikwisha op te roepen voor de U21

Bij Antwerp kregen ze een verrassende e-mail deze week binnen. Want Michel Balikwisha is opgeroepen voor de nationale beloften. Dit terwijl hij al een aantal weken geblesseerd aan de kant staat bij Antwerp.

Afgelopen zomer betaalde Antwerp 5 miljoen Euro om Balikwisha over te nemen van Standard Luik. Tot op heden heeft Antwerp nog niet veel plezier beleefd aan hun duurste transfer ooit want hij lag al tweemaal in de lappenmand. Hierdoor kwam hij dit seizoen nog maar tot 5 wedstrijden voor Antwerp waarin hij twee assists kon geven.

Verrassend genoeg riep bondscoach van de U21 Balikwisha op voor de nationale beloften. Dit terwijl hij nog herstellend is van een blessure. Volgens het Laatste Nieuws is Antwerp niet opgezet met de beslissing om hem om te roepen. Ze zijn serieus aan het twijfelen om hem wel af te staan aan de U21. Zeker met de drukke weken die eraan komen bij Antwerp.