Joshua Zirkzee heeft perceptie tegen: "Ik hoor al heel mijn leven dat ik arrogant ben"

Joshua Zirkzee is nog maar 20 jaar maar wel de hoop van Neerpede om Anderlecht uit het slop te halen in de Belgische competitie.

De Bayern-huurling kwam niet meer aan speelminuten toe bij zijn ploeg waardoor hij net als vorig jaar uitgeleend werd. Met Bayern won hij twee seizoenen geleden zelfs de titel, de beker én de Champions League, al was hij vooral invaller.

Vorig seizoen ging het iets minder en vroeg ook de Duitse pers zich af of er iets scheelde, dus staken ze het op de mentale weerbaarheid van Zirkzee door hem slaperig te noemen. "Dat was de media. Als de trainer dat had gezegd, had ik het wel opgepikt. Ik hoor al heel mijn leven dat ik arrogant ben, maar dat is perceptie. Ik ben wie ik ben, verzekert Zirkzee bij Het Nieuwsblad.

Zirkzee komt uit Rotterdam, waar arrogantie nooit echt ver zoek is. Afgelopen zomer miste hij in een oefenduel tegen Ajax op absoluut nonchalante wijze een kans waardoor hij even zijn sociale media stil legde na de vele haatcomments. "Ik kreeg beledigingen toegestuurd die soms racisitisch waren. Alles staat terug open, al is commentaar posten onmogelijk nu. Sociale media hoeft niet voor mij, maar je kan er ook veel positieve dingen mee bereiken", besluit de Nederlander.