Onze "Man van de Match": Birger Verstraete dirigent op het middenveld en cruciaal bij het winnende doelpunt

Antwerp had het zondagavond niet onder de markt tegen KAA Gent. De Buffalo's speelden meer dan een helft met tien man, maar toch kon The Great Old pas in het slot voor het winnende doelpunt zorgen dankzij Michael Frey.

Het is echter niet Michael Frey die onze prijs van ‘Man van de Match” krijgt, maar wel Birger Verstraete. De middenvelder van Antwerp was vanaf minuut één namelijk heer en meester op het middenveld. Birger Verstraete speelde een puike wedstrijd en was zelden op een foutje te betrappen. Zijn passing was de volledige wedstrijd uitstekend en ook de steekpasses van Verstraete zorgden vaak voor gevaar. Op het einde van de wedstrijd was Verstraete dan ook nog eens cruciaal bij het winnende doelpunt van Antwerp, want zijn knappe vrije trap spatte uiteen op de deklat, maar Frey was goed gevolgd om de 1-0 binnen te duwen. De prijs van “Man van de Match” gaat vandaag dus naar Birger Verstraete.