Het doek valt voor Mbaye Leye: defensief wankel, gebrek aan creativiteit en geen Standard-DNA

Na 36 wedstrijden valt het doek voor Mbaye Leye bij Standard. De drie op vijftien, met als dieptepunt de dramatische eerste helft op KV Mechelen, wordt de Senegalees fataal. De nieuwe coach van Standard zal het vuur opnieuw moeten aanwakkeren aan de boorden van de Maas.

De 38-jarige Leye nam begin 2021 het roer over van Philippe Montanier en begon met twaalf op twaalf. Daarna sloop de wisselvalligheid in het elftal. Leye en co haalden nog wel de bekerfinale, maar daarin bleek Racing Genk te sterk. In de Europe play-offs verloren de Rouches daarna vijf van de zes wedstrijden, waardoor Standard geen Europees voetbal behaalde.

Ondanks het vertrek van sterkhouders Vanheusden en Balikwisha begon Standard aardig aan het seizoen. Na een tien op vijftien volgde echter een dramatische drie op vijftien. De nederlaag van afgelopen vrijdag bij KV Mechelen blijkt de druppel voor Mbaye Leye, die net als assistenten Patrick Asselman en Eric Deflandre op de keien wordt gezet.

Defensief wankel

Dat Standard op een voorlopige twaalfde plaats staat, is grotendeels te danken aan Arnaud Bodart. De nog altijd maar 23-jarige aanvoerder van Standard keept al maanden op hoog niveau en voorkwam in hoogsteigen persoon meer averij voor de Rouches.

Jonge jongens als Al-Dakhil en Ngoy lieten zien dat ze over heel wat kwaliteiten beschikken, maar werden in moeilijke omstandigheden voor de leeuwen gegooid. Dan betaal je onvermijdelijk leergeld, zoals in de Clasico tegen Anderlecht. Bovendien kunnen ze op te weinig steun rekenen van ervaren mannen als Fai en Gavory, terwijl met Laifis een van de weinige routiniers nog in de lappenmand ligt.

Acuut gebrek aan creativiteit

Met amper tien doelpunten doen enkel OHL en Beerschot slechter dan de Rouches. De reden hiervoor is een acuut gebrek aan creativiteit. Daarvoor kijkt men in Luik in de richting van Selim Amallah, maar de Marokkaanse woelwater worstelt al geruime tijd met zichzelf. Bij Standard hoopt men nog steeds op een lucratieve transfer van de 24-jarige middenvelder, maar dan zal Amallah zijn niveau opnieuw moeten opkrikken.

Standard-DNA?

Maar misschien wel het meest frappante van alles: Standard lijkt in niets meer op de ploeg die het tot voor kort was. Standard stond voor passie, grinta, vuur. Daar is dezer dagen nauwelijks wat van te merken. De Rouches slagen er niet in om op te staan na een tegenslag. Dat leidde eerder al tot pandoeringen tegen Antwerp (thuis) en Union (uit). Ook afgelopen vrijdag tegen KV Mechelen keek Standard na 18 (!) minuten tegen een 3-0 achterstand aan. De troepen van Mbaye Leye moesten (helaas letterlijk) wakker geschud worden door enkele fans tijdens de rust, toen het kwaad al geschied was.

“Deze groep heeft een trainer nodig waarvoor ze bang zijn”, gaf Leye nog aan na de nederlaag in Mechelen. Wie dat zal worden, moet de komende dagen blijken. Het wordt prioriteit om iemand te vinden die het Luikse vuur, hoe jong en onervaren de spelersgroep ook mag zijn, opnieuw kan aanwakkeren.