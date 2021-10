FIFPro komt met voorstel: 'verplichte rust' voor spelers in drukke periode

Nationale competities, Europese ploegencompetities, interlandvoetbal... De kalenders zitten tsjokvol. FIFPro, die wereldwijd de belangen van de profvoetballers behartigt, komt met een opmerkelijk voorstel.

De FIFPro stelt voor dat een speler verplicht rust moet krijgen als hij drie wedstrijden (45 minuten of meer) op rij aan de bak moest, met minder dan vijf dagen tussen twee wedstrijden. Een ritme dat -zeker in de grote competities- heel vaak gehaald wordt. "Uit de data die we konden inkijken blijkt dat we de druk op de spelers dringend moeten verminderen", aldus Jonas Baer-Hoffmann, de Algemeen Secretaris van de FIFPro.

Matchen spelen in de zogenoemde Critical Zone, wat neerkomt op minder dan vijf dagen tussen twee wedstrijden, verhoogt de kans op blessures, aldus de FIFPro.

Of het voorstel gehoor zal vinden bij de clubs lijkt twijfelachtig. Maar het zou wel een en ander teweegbrengen. Ter illustratie: Genk speelde tussen 16 september en 3 oktober zeven wedstrijden in achttien dagen. Linksachter Gerardo Arteaga miste daarin geen minuut.