Vlotte overwinning voor Argentinië in topper tegen Uruguay: ook Lionel Messi pikt opnieuw zijn doelpuntje mee

Argentinië blijft in het spoor van Brazilië in de kwalificatiegroep in Zuid-Amerika voor het WK. De Argentijnen wonnen vannacht met duidelijke 3-0 cijfers van Uruguay. Onder meer Lionel Messi kon scoren.

De Brazilianen raakten gisterenavond niet voorbij Colombia (0-0 gelijkspel) en dus kon Argentinië opnieuw iets dichter bij sluipen in het klassement. Met Uruguay kregen ze echter een zeer lastige tegenstander voorgeschoteld. Maar de Argentijnen maakten een sterke indruk en wonnen ook met duidelijke 3-0 cijfers. De doelpunten kwamen er via Lionel Messi, Rodrigo De Paul en Lautaro Martinez. Door deze overwinning staat Argentinië nu op 6 punten van Brazilië.