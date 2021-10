VAR gebruikt vandaag voor het eerst 3D-technologie: "Gaat meer geduld vragen"

Vanaf vandaag wordt in de Jupiler Pro League gebruik gemaakt van de 3D-lijntechnologie door de VAR.

Na een reeks discussies over de beslissingen van de VAR wordt vanaf vandaag gebruik gemaakt van de 3D-lijntechnologie. Het grote verschil is dat met de 2D-technologie enkel een lijn op de grond getrokken werd, nu kan dat ook hoger, bijvoorbeeld op het hoofd of de schouder.

"De VAR kan met 2D-technologie 85 procent van de twijfelachtige situaties beoordelen", zegt Stephanie Forde, Operations directrice bij het Referee Department, aan Sporza. "In 15 procent van de gevallen is 3D-technologie nodig."

De 3D-lijn wordt enkel gebruikt als 2D geen oplossing biedt, al heeft dat zijn gevolgen. "Als een situatie om een 3D-beeld vraagt, zal de VAR-tussenkomst sowieso langer duren. Om te beginnen omdat je voor een 3D-lijn naar twee beelden in plaats van een moet kijken. Dat gaat dus meer geduld vragen aan tv-kijkers en aan mensen in het stadion.”