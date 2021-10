STVV zonder trainer naar Anderlecht: "Gele kaarten waren een lachertje"

Bernd Hollerbach zit zondag bij STVV niet op de bank. Hij is voor het eerst in zijn carrière geschorst als trainer.

T2 Dennis Schmitt zal de honneurs waarnemen tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. “Nee, ik ga niet met hem communiceren tijdens de wedstrijd, want dat mag ik niet”, zegt Hollerbach aan HBVL. “Ik heb het volste vertrouwen in Dennis en de rest van mijn staf om dit tot een goed einde te brengen. Zij kennen mijn visie.”

Hollerbach weet nog niet hoe hij de match zal volgen. “Geen idee. In de hoofdtribune, zeg je? Zou kunnen. Het is de eerste keer dat dit me overkomt, het is allemaal nieuw.”

De vijfde gele kaart kreeg hij tegen Oostende, toen hij een bal wegtrapte. “Die was volkomen terecht. Daar wil ik me ook voor verontschuldigen. Maar de overige vier waren een lachertje. Ik heb het gevoel dat ik nogal streng ben aangepakt door de arbitrage.”