Xavier Mercier blij met punt in Luik: "Standard zag het te mooi na de 2-0"

Het leek er niet op dat OH Leuven nog punten zou gaan pakken in Luik, maar het is dan toch nog gelukt.

In de toegevoegde tijd kon OH Leuven toch nog een 2-0 achterstand ophalen richting een 2-2 gelijkspel. En dat zorgde voor blije taferelen. Fantastische uitkomst "We hebben er alles aan gedaan en bleven er tot op het einde in geloven. Dan is de uitkomst fantastisch", aldus Xavier Mercier achteraf. "We hebben niets laten liggen en zijn zo kunnen terugkomen. Standard zag het misschien een beetje te mooi na de 2-0, dat gaf ons een extra drive om er toch nog iets van te maken."