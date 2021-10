Blessin heeft kritiek voor zijn scorende spits: "Hij werkt niet genoeg"

KV Oostende deed met de overwinning tegen Cercle Brugge een uitstekende zaak en staat nu zevende in de stand. Maar toch was Alexander Blessin niet echt tevreden.

"Wel met de overwinning uiteraard, maar niet met het spel", zei de coach van Oostende. "We waren niet genoeg aanwezig. De structuur was er niet. Veel te veel balverlies en daardoor kwamen we niet in ons eigen spel. Bij de 0-1 kreeg Jäkel verzorging en stonden we ook niet goed. Zijn positie werd niet ingenomen. De ervaren jongens achterin hadden daar beter moeten doen."

Blessin greep in en haalde bij de rust een duidelijk vermoeide Rocha naar de kant voor Tanghe. "Hij leek vermoeid na de interlands en de lange reis", knikte Blessin. "Met Tanghe erbij hadden we meer controle."

Ook de scorende Makhtar Gueye kreeg nog een goeie raad. "Hij scoort dan wel, maar hij werkt niet genoeg. Als ik zie hoe andere spitsen werken tegen onze verdediging moet hij daarin nog stappen zetten."