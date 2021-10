Aanduidingen JPL: Nathan Verboomen en Erik Lambrechts aangeduid voor toppers

De Koninklijke Belgische Voetbalbond maakte eerder deze week bekend welke refs in actie zullen komen op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League.

Het is Wesli De Cremer die de speeldag op gang zal fluiten in Seraing-Charleroi. De meest interessante affiches staan op zondag geprogrammeerd. Antwerp-Club Brugge zal in goede banen geleid worden door Nathan Verboomen.

In Racing Genk-AA Gent, het andere duel tussen twee clubs die nog Europees actief zijn, is Erik Lambrechts de scheidsrechter van dienst.