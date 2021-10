Goed nieuws: Antwerp kan toch in eigen stadion spelen tegen Club Brugge na stormschade

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg Antwerp te maken met stormschade. Het dak vloog van de tribune en zo was er onzekerheid over de wedstrijd tegen Club Brugge van dit weekend, maar nu komt er goed nieuws.

"In de nacht van woensdag op donderdag trok storm Aurore over ons land. Net als zoveel Antwerpenaren bleef ook onze eigenste Bosuil niet gespaard van stormschade. Een stuk van het dak op Tribune 1 kwam vanwege de hevige wind los en deels op het veld terecht", legt Antwerp uit op hun website. Sterspeler Radja Nainggolan toonde de schade aan het dak in een leuk filmpje. Wat wind int najaar en rondvliegende stukken #bosuil. Name a more iconic duo, I'll wait. pic.twitter.com/RQ9H5aS8Jt — ⓋⒶ (@deklatbinne) October 21, 2021 Nu kan Antwerp met goed nieuws naar buiten komen: de wedstrijd van morgen tegen Club Brugge kan gewoon doorgaan in de thuisbasis van Antwerp, ondanks de schade. "De nodige aanpassingen werden uitgevoerd en de Bosuil werd onderworpen aan uitgebreid nazicht door de bevoegde controle-instantie, met een positief advies als resultaat", voegden ze er nog aan toe.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (24/10).