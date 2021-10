Björn Engels ontegensprekelijk man van de match tijdens Antwerp-Club Brugge met doelpunt én rode kaart

Priske verraste met Björn Engels in de basis tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. De verdediger bedankte met een doelpunt maar moest ook het veld vroegtijdig verlaten met een rode kaart.

Tussen de Club-aanhang en Björn Engels zal het niet meer goed komen. De voormalige jeugdspeler van Club Brugge vertrok in 2017 naar Olympiakos maar keerde afgelopen zomer terug naar de Jupiler Pro League om voor Antwerp te spelen.

Na twintig minuten pakte Engels een gele kaart door Charles De Ketelaere onderuit te schoffelen, een terechte gele kaart. De Club-aanhang amuseerde zich kostelijk toen Engels geel kreeg en dat was de boomlange verdediger enkele minuten later niet vergeten toen hij scoorde. Hij maakte bij zijn viering een ostentatief ommetje richting de Club-aanhang om hen neer te sabelen met een kwade blik alvorens te gaan vieren met de bank.

© photonews

In de tweede helft moest Engels aan de noodrem gaan hangen toen Dost een uittrap van Mignolet doorkopte richting Van Der Brempt. Engels zag het gevaar en trok aan de noodrem zo'n 25 meter voor het Antwerpse doel.

"Achteraf gezien een juiste keuze", vonden zowel Clement en Priske na de wedstrijd aangezien Club niet meer tot scoren kon komen.

Wedstrijdritme

Engels heeft sinds zijn komst bij Antwerp nog niet te veel gespeeld en volgens Priske nog wel wat wedstrijdritme nodig. Een rode kaart helpt daar evenwel niet bij. "Iedereen weet dat hij een goede verdediger is. Als je zo lang out bent, duurt het wat langer om terug te komen."

"Hij was in Turkije al dicht bij de basis en nu had ik het gevoel dat Ritchie (De Laet) op de rechtsback wel wat kon doen tegen Lang waardoor Engels centraal achterin stond", verklaarde Priske de keuze voor Engels. En volgende week opnieuw De Laet centraal in de defensie?