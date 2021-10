Talent bij Beerschot kent ook grote terugval: "Soms word ik wakker en heb ik even genoeg van het voetbal"

Vorig seizoen lag de voetbalwereld (in België dan toch) aan zijn voeten. Ismaila Coulibaly werd een heel grote toekomst voorspeld na zijn debuut. Maar dit seizoen is het veel minder voor de 20-jarige huurling van Sheffield.

“Dit is zonder twijfel de moeilijkste periode uit mijn carrière. Het is soms verdomd moeilijk om vrolijk te blijven in deze situatie. Ik heb mijn ouders de voorbije twee jaar ook maar één keer gezien. Ik voel me soms heel eenzaam. Maar ik probeer positief te blijven en werk dubbel zo hard op training om sterker en beter te worden. Ik wil de ploeg echt helpen", zegt hij in GvA. "Ik verteer die nederlagen enorm slecht. Ik ga er niet om liegen: soms word ik wakker en heb ik even genoeg van het voetbal."

Ook hij kan Beerschot niet uit het moeras trekken. "Ik weet dat ik veel beter kan. De omstandigheden zaten weliswaar vaak tegen. Na snelle tegengoals of domme rode kaarten is het veel moeilijker om individueel het verschil te maken. Mijn rol op het veld was onder Maes ook een beetje anders dan onder Losada."

"Ryan Sanusi en Tom Pietermaat knapten vorig seizoen vaak het vuile werk op, waardoor Rapha Holzhauser en ikzelf hoger op het veld konden opduiken. Ik mocht toen ook hoog op het veld druk zetten en kwam regelmatig in de zestien van de tegenstander. De voorbije maanden was dat veel minder het geval.”