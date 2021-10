Coach La Louvière prijst Kompany de hemel in: "Bedankt om zoveel respect voor ons te tonen"

Frédéric Taquin kwam ondanks de 1-7-nederlaag tegen Anderlecht goedgemutst naar de persconferentie. Waarom? De coach van La Louvière was blij dat Vincent Kompany - die volgens hem een godsgeschenk voor het Belgisch voetbal is - zijn ploeg zoveel respect betuigde.

"Er is bij ons vooral veel trots dat Anderlecht naar hier is gekomen en zoveel respect toonde. Weet je wat me echt gestoord zou hebben? Moesten ze hier met een volledig B-elftal komen spelen zijn. Ik hoopte om geen pandoering te krijgen, maar ze hebben er zeven in het mandje gelegd", erkende hij. "Het is een teken van respect en een erkenning van het werk dat we hier doen."

En de trainer van RAAL is een grote bewonderaar van wat Kompany doet met Anderlecht. "Die ploeg speelt voetbal hé. Ik kijk naar de meeste matchen en dat is toch een godsgeschenk voor het Belgisch voetbal? Vincent laat zijn ploeg voetballen. Hij brengt een uitzonderlijk spel naar België, iets wat je niet veel ziet. Ik ben trots dat ik hier naast hem mag zitten. Daarom werken we ook zo hard. Ik timmer al vanin vierde provinciale aan mijn loopbaan en op een dag hoop ik trainer in 1A te zijn. Maar om hier vandsaag naast een man te zitten die ik bewonder, dat is fantastisch."