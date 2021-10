Deze twee Belgische clubs zijn vertegenwoordigd in top 10 opleidingen voor doelmannen

CIES Football kwam vandaag naar buiten met de top 10 beste jeugdopleidingen voor keepers. Het lijstje werd gebaseerd op hoeveel doelmannen die een club voortbracht en nu actief zijn in de 31 Europese topdivisies. Het hoeft niet te verbazen dat het Nederlandse Ajax op de eerste plek staat. Met 10 doelmannen hebben zij er het meeste rondlopen op de Europese velden.

Opvallend is dat twee Belgische clubs, namelijk KRC Genk en Standard, op een gedeelde tweede plek staan. Ze delen deze plek nog met Dynamo Kiev, Arsenal, Real Madrid en Zenit. Elk van deze ploegen hebben negen doelmannen gebracht tot een carrière in Europa. MSK Zilina, Bate Borisov en FC Barcelona vervolledigen de top 10. Knap werk van de jeugdopleidingen van Standard en Genk.

Best training clubs for goalkeepers: @AFCAjax at the 🔝 for current 3⃣1⃣ European top division players 👏 @Arsenal & @FCBarcelona also in the top 🔟 Full training club rankings in last @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/2on58dD5Ql pic.twitter.com/cwRdjadYYj