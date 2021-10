Vorig seizoen bankzitter, nu sterkhouder bij KV Mechelen: "Lang moeten knokken voor het volle vertrouwen van de coach"

Vorig jaar deze tijd dacht hij al aan vertrekken bij KV Mechelen, maar intussen hoopt Sheldon Bateau dat de club zijn contract wil verlengen. De verdediger is uitgegroeid tot een sterkhouder en wil die status behouden.

Bateau is niet meer uit de ploeg te denken. "Als team zit ons niveau in stijgende lijn, en ik profiteer daar ook van. Ik heb lang moeten knokken om het volledige vertrouwen van de coach te winnen. Er waren lang twijfels. Maar nu ik volledig mijn kans krijg, kan ik laten zien wat ik kan. Ik wil een voorbeeld zijn en de ploeg op sleeptouw nemen. Dit elan wil ik aanhouden", zegt hij in HLN.

Nochtans zat hij de eerste drie matchen op de bank. "Ik was ontgoocheld dat ik niet meteen speelde. Ik bleef echter gefocust en werkte zo hard mogelijk. Mijn attitude is nooit veranderd. En ik heb ervaring genoeg om te weten dat het snel kan veranderen in het voetbal. Soms gaat het niet zoals je wil, maar je moet blijven geloven. Trust the process, zeg ik altijd.”