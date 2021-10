Sam Vines toont zich heel ambitieus en wil de Champions League winnen

Sam Vines heeft na een schouderblessure zijn plek terug veroverd op de linksachter bij Antwerp. Hij is heel ambitieus want zijn grote droom was in Europa te voetballen maar hij wil er alles uithalen.

"M'n grote droom was een transfer naar Europa en die heb ik nu beet, maar daar mag het niet stoppen", vertelt Vines bij Gazet Van Antwerpen. "Ik wil zo veel mogelijk trofeeën. Ik wil ook Champions League spelen en ik wil de Champions League winnen. Je moet hoog mikken, toch? Anders blijf je ter plaatse trappelen." Bij Antwerp zijn de ambities natuurlijk iets bescheidener. "Nu, laat ons beginnen met de Europa League. (glimlacht) Waarom zouden we die niet kunnen winnen? We gaan er alles aan doen om ons nog te plaatsen voor de volgende ronde en dan zien we wel." Antwerp staat momenteel wel laatste in Groep D met 1 op 9. Komende donderdag volgt de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe. Die moet gewonnen worden wil Antwerp zich nog kwalificeren voor Europees voetbal na de nieuwjaar.





