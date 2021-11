Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 13!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Van Crombrugge. Met onder meer een penaltysave kon hij een puntje redden voor Anderlecht tegen OH Leuven. Verdediging Achterin kiezen we voor een alweer prima acterende Arteaga voor Genk, een scorende Van Cleemput voor Charleroi en een stevig verdedigende Kandouss bij leider Union. Middenveld Op het middenveld hebben we met Holzhauser (1 goal, 1 assist), Heynen (2 goals), een gretige Storm en een fantastische Ito (1 goal, 2 assists) heel wat kwaliteit staan. Aanval De cijfers van Noubissi (2 goals), Dost (2 goals) en Zirkzee (2 goals) waren zaken waar we niet naast konden op speeldag 13. Dat levert dan onderstaand elftal op: