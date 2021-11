Beerschot ziet zaterdag 'oude bekende' debuteren op hoogste niveau

Beerschot ziet morgen in Kortrijk een oude bekende terug. Arthur Denil fluit immers hun match tegen de West-Vlamingen. De Ratten kennen de man van de match op Virton, twee jaar geleden.

Voor Denil is het zijn debuut op het hoogste niveau. Twee seizoenen geleden floot hij de match tussen Virton en Beerschot die door de thuisploeg werd gewonnen na een 'spookgoal'. De goal had niet toegekend mogen worden en Beerschot diende klacht in en wilde de match herspelen. In juni besliste het BAS dat de match effectief herspeeld moest worden.

Maar dat kwam er nooit van omdat Beerschot dan al zeker van de periodetitel en Virton had net zijn licentie niet gekregen. Uiteindelijk werd de match nooit herspeeld.