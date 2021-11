Christian Kouamé weet dat hij nog veel stappen moet zetten bij Anderlecht

Anderlecht heeft verscheidene goede spitsen in huis. Eén daarvan is huurling Christian Kouame. De Ivoriaan weet dat hij nog veel moet leren maar dat hij wel gaat slagen bij Anderlecht.

De Ivoriaan leek zijn plekje voorin bij Anderlecht helemaal beet te hebben, maar ontbrak voor de partij tegen Oud-Heverlee Leuven. Door een lichte blessure kon hij niet in actie komen en nam Zirkzee zijn plekje over. De aanvaller zelf gelooft wel dat hij dit seizoen een certitude kan worden én de Brusselse fans plezier kan bezorgen.

Kouamé weet zelf dat hij nog veel moet leren, maar gelooft ook over veel kwaliteiten te beschikken. "Ik ben nog jong en moet dus nog verbeteren, elke dag stappen zetten", geeft hij aan in de RSCA Podcast.

Eén van die verbeterpunten is zijn scorend vermogen. Al gelooft hij wel dat er dit seizoen enkel beterschap zit aan te komen. "Nadat ik vier matchen niet gescoord had, was ik gefrustreerd. Die goal tegen Beerschot heeft mij bevrijd", gaf Kouamé aan.

Kouamé kwam dit seizoen zevenmaal in actie voor Anderlecht daarin kwam hij driemaal tot scoren. Hij wordt tot het einde van het seizoen geleend van het Italiaanse Fiorentina en dit zonder aankoopoptie.