Clement zit met schrik voor nationale ploeg: "Hoop dat ze niet te veel moeten spelen"

Club Brugge speelt dit weekend nog tegen Standard, maar trainer Philippe Clement denkt ook aan de interlandbreak.

Club Brugge levert Simon Mignolet, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere voor de Rode Duivels. Als Martinez en co winnen tegen Estland is de WK-kwalificatie binnen.

Clement hoopt dan ook dat de spelers van Club Brugge in de match tegen Wales niet te veel aan de bak moeten.

“Ik vind het lastig dat we al op vrijdag spelen. Terwijl er op dinsdag nog een interland is. Ik ben heel benieuwd naar die eerste match en hoop dat mijn jongens in die tweede niet te veel moeten spelen”, zei Clement op zijn persconferentie.