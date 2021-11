Vincent Kompany kan Antwerp moeilijk inschatten

Zondagavond gaat Anderlecht op bezoek op het veld van Antwerp. Antwerp is gebrand op revanche na de blamage tegen Fenerbahçe en Anderlecht wil de aansluiting bij de top niet verliezen. Vincent Kompany zijn huiswerk is alvast klaar.

RSCA mag zich dus opmaken voor een zware avond op de Bosuil. Coach Vincent Kompany had wel voldoende tijd om de wedstrijd tot in de puntjes voor te bereiden. Maar de voormalige Rode Duivel vond het lastig op Antwerp in te schatten. "Het is een ploeg met veel beweging en rotatie. Ze spelen ook telkens in 2 of 3 verschillende systemen", vertelde de paars-witte trainer op de clubwebsite.

"In zulke situaties is het nog belangrijker om ons te concentreren op onze taken en onze sterktes, in plaats van te proberen voorspellen wat de tegenstander gaat doen. De week is goed verlopen, we willen verder gaan op dat elan en de week sterk eindigen”, beëindigde Kompany zijn analyse van de tegenstander.

Vorig seizoen speelden Antwerp en Anderlecht viermaal tegen elkaar (tweemaal competitie en tweemaal in Play-Off 1). Anderlecht won twee van de duels, één ging naar Antwerp en één keer werd er gelijkgespeeld.