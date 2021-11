Trotse Mazzu nadat Union weer een international heeft: "Maar daar ben ik even fier op"

Dante Vanzeir heeft zijn eerste selectie voor de Rode Duivels beet. En dat werd gevierd in de spelersgroep van Union. En dat maakte Felice Mazzu dan weer trots.

"Magnifiek. We zijn zeer fier", zei Mazzu over zijn selectie. "Je moet weten dat het verhaal tussen Dante en mezelf in Genk is begonnen. Ik liet hem daar weten dat hij weinig speelminuten zou krijgen aangezien er veel aanvallers waren. Hij is intelligent, heeft dat met de juiste attitude geaccepteerd en zocht elders speelminuten. We hebben elkaar uiteindelijk teruggevonden."

Bij Union trof hij een andere Vanzeir aan. Eentje die naast goals ook voor heel wat duelkracht en inzet zorgde. "Dat hij nu wordt opgeroepen voor de nationale ploeg is volledig zijn verdienste, maar ook dankzij zijn ploegmaats. Ik ben even fier op zijn selectie als op het feit dat de groep zijn selectie zo hard heeft gevierd. Dat geeft aan dat het goed zit."