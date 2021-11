Gaat Kortrijk shoppen bij Manchester City? Speler sluit alvast niets uit

Na een weekje schorsing was hij er opnieuw bij voor KV Kortrijk en trok hij opnieuw mee de kar op het middenveld. Een speler waar we nog van gaan horen, ongetwijfeld.

Ante Palaversa speelde vorig seizoen nog bij KV Oostende, nu komt hij uit voor KV Kortrijk op huurbasis van Manchester City.

En hij heeft zich helemaal opgewerkt tot een sterkhouder bij De Kerels. Een keertje was hij geblesseerd, vorige week geschorst, maar verder speelde hij quasi alles.

1018 speelminuten

In 1018 speelminuten was hij al goed voor 1018 speelminuten, ondertussen zou Kortrijk graag gesprekken aangaan met The Citizens om hem langer te houden.

Bij Manchester City ligt hij nog onder contract tot de zomer van 2023. Palaversa zelf gaf al aan gelukkig te zijn in Kortrijk, maar wil zich nog niet uitspreken over de toekomst.