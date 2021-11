Lior Refaelov kan vanavond een mijlpaal bereiken op bezoek bij Antwerp

Vanavond speelt Lior Refaelov terug in het Bosuilstadion waar hij zijn carrière helemaal terug lanceerde na zijn passage bij Club Brugge. Vandaag kan hij zelfs een mijlpaal bereiken.

Lior Refaelov kende een zeer succesvolle periode bij Antwerp. Hij won er de Beker van België, speelde Europees voetbal, scoorde tegen de Engelse topclub Tottenham Hotspurs en als summum won hij de Gouden Schoen als beste speler in de Belgische competitie.

Voor Antwerp speelde hij 112 wedstrijden en vond hij 38 keer de netten. Tijdens zijn passage bij Club Brugge scoorde hij 54 keer in 234 wedstrijden en tot slot was hij dit seizoen bij Anderlecht al goed voor 7 doelpunten in 16 wedstrijden.

Een snelle optelsom leert ons dat Refaelov zowaar vanavond zijn 100ste doelpunt kan maken in loondienst bij een Belgische club.