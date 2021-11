Nainggolan over hoe graag hij traint: "Fitnessen is voor bodybuilders, lopen is voor atleten"

Radja Nainggolan is een voetballer zoals er geen enkele andere in België rondloopt. In Extra Time was duidelijk dat hij lak had aan alle mediatraining en hij sprak openhartig over elk onderwerp.

Er werd hem gevraagd of hij nog graag traint. “Ja, anders zou ik het niet meer doen”, grijnsde hij. “Maar het fysieke vind ik niet het belangrijkste. Fitnessen is voor bodybuilders, lopen is voor atleten. Ik wil voetballen. Het fysieke werk is niet het liefste wat ik doe." Zo geeft hij ook tips aan ploegmaats. "Frey loopt te veel vind ik. En dat heb ik hem ook gezegd. Hij moet als diepe spits meer in positie blijven. Soms loopt hij naar de buitenkant om te crossen, maar staat er niemand in de zestien. Da’s soms van het goede teveel.” De middenvelder moest zich ook aanpassen aan het niveau. “Moeilijker dan ik dacht. Niet het niveau op zich, maar het tactische, het is hier counter tegen counter heel de tijd, constant op en neer. Buitenspelers moeten het verschil maken. Als ploeg loop je in Italië slimmer dan hier, hier is het individueler. De ploeg met het meeste talent voorin, staat boven op het einde.”