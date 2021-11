Nainggolan over incident met filmpje en onder invloed rijden: "Dat is gelekt uit de whatsapp met de spelers" en "Ik zat maar net over de grens"

Radja Nainggolan was maandagavond te gast in Extra Time. Daar kwam de middenvelder van The Great Old ook terug op het filmpje dat hij maakte toen het dak van de Bosuil eraf was geblazen en over zijn rit door Antwerpen die voor zoveel commotie zorgde.

In het filmpje - dat hij in de groep van de Antwerp-spelers stuurde - zei hij lachend 'hij heeft er wel een goed dak opgezet'. Dat schoot dan ook in het verkeerde keelgat bij Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die het stadion bouwde. “Kijk, dat was gewoon om te lachen. Het was zeker geen kritiek op de voorzitter. Maar hij heeft dat kritisch opgepakt, ja. Ik heb goed rond m’n oren gehad. Maar ik heb zelf óók van m’n oren gemaakt in de kleedkamer. Ik had dat filmpje enkel in de groep van de spelers gepost. Er was dus een lek. Dat zal niet met kwaad opzet gelekt zijn en het is vergeten en vergeven, maar ik had graag gehad dat er iemand was opgestaan", zei hij. En ook zijn te snel rijden met een glaasje te veel op kwam ter sprake. “Maar wie drinkt niet eens een glaasje te veel? Waarom zouden voetballers dat niet doen? Ik zat maar net over de grens, met 0,53 promille (de grens ligt op 0,50, nvdr.). En ik reed zeker ook geen 120 per uur.”