Nieuwe sterkhouder bij Beerschot: "We gaan ons redden, daar ben ik zeker van"

Beerschot zag Fré Frans uitvallen, maar intussen heeft Stipe Radic zijn rol met verve overgenomen. De 21-jarige Kroaat ziet dat de Ratten op de goeie weg zitten.

“Sinds de komst van de nieuwe coach spelen we veel ­beter", zegt hij in GvA. "In Kortrijk hadden we ­opnieuw drie punten moeten ­pakken. Als Marius niet óp maar net ónder de lat trapt, winnen we die wedstrijd. Maar we zijn niet boos op Marius, hé. Hij geeft altijd alles, net als ­iedereen. We winnen en verliezen samen. Het geloof in het behoud is enorm gegroeid. Ik weet zeker dat we ons gaan redden.”

Radic is populair bij de fans, die in hem een nieuwe sterkhouder zien. “Sinds de zware blessure van Freddy moet ik meer verantwoordelijkheid ­nemen. Ik heb dat wel in mij. De rest van de ploeg luistert ook naar mij. Het klikt bovendien goed met Pierre Bourdin, mijn maatje ­centraal achterin. Een goeie gast en een slimme ­verdediger.”