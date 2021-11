CIJFER VAN DE WEEK: 15: deze speler stond al het meeste buitenspel in de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de Jupiler Pro League en het aantal keer dat een speler of een team al buitenspel stond deze jaargang. Dat zag men ook bij Gazet van Antwerpen.

Ilombe Mboyo is met 15 keer buitenspel de 'primus' van de klas, gevolgd door Marius (14) van Seraing en Gano (13) van Zulte Waregem en Gueye (13) van Oostende.

Nutteloze statistiek van de dag: Ilombe Mboyo, die sinds september nauwelijks gespeeld heeft, stond dit seizoen al even vaak buitenspel als alle spelers van Beerschot samen. pic.twitter.com/wBGMAgSszx — Koen Frans (@koenfrans) November 8, 2021

Onuachu en Undav stonden al 12 keer buitenspel, Tissoudali 11 en Nicholson en Millan elk 10 keer buitenspel.

Bij de clubs is het Cercle Brugge (38) dat de plak zwaait, Beerschot (15) staat helemaal laatste en totaliseert dus evenveel buitenspelsituaties als Mboyo op zijn eentje.