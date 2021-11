Club Brugge-speler meldt zich bij nationale beloften: "We beseffen dat we voor iets unieks kunnen zorgen"

Met 12 op 12 op zak zijn de nationale beloften van Jacky Mathijssen aan een straffe reeks bezig. De volgende twee opdrachten voor de U21: Turkije thuis en Schotland uit.

Jacky Mathijssen kan voor deze interlands opnieuw rekenen op Ignace Van der Brempt. De youngster van Club Brugge moest door een blessure de vorige interlandperiode aan zich laten voorbijgaan. "Dat vond ik heel jammer, want het is altijd fijn om mee te maken. Zeker in deze leuke groep."

België gooit met het maximum van de punten vooralsnog hoge ogen. Het EK-ticket komt dichterbij, maar is nog lang geen feit. "Dit is een ploeg met een goede mix tussen jongens met heel veel individuele kwaliteiten en jongens met toch al wat ervaring. Aanvallend zijn we heel sterk en in defensief opzicht geven we weinig weg. Het staat echt goed bij ons", aldus Van der Brempt.

"Onze focus ligt nu op Turkije. We willen vol voor de overwinning en 15 op 15 gaan. We beseffen dat dit een unieke prestatie zou zijn."