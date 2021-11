Beerschot-huurling matchwinnaar voor Togo

Dankzij deze overwinning sluit Togo deze kwalicatieronde af op de tweede plaats, achter het ongenaakbare Senegal. Voor Fessou Placca was het zijn vijfde doelpunt voor Togo in zijn vijftiende interland. Bij Togo stonden met Kevin Denkey (Cercle Brugge) en David Henen (ex-Charleroi) nog twee oude bekenden tussen de lijnen.

Togo beat Namibia 1-0 in a Fifa World Cup qualifier in Soweto on Monday afternoon. Fessou Placca scored the winning goal in the 88th minute. Photos by BackpagePix pic.twitter.com/xqpHqoedf8