Kompany blikt terug op start van trainerscarrière: "Er is politiek en chaos bij een voetbalclub"

Vincent Kompany is aan zijn derde seizoen bezig als coach - akkoord: eerst als speler-trainer en later pas echt als T1 - van RSC Anderlecht. De visie van de voormalige Rode Duivel is zichtbaar. Maar hoe schat hij die start van zijn nieuwe carrière zelf in?

“Ik geniet van de job als hoofdtrainer van RSC Anderlecht”, valt Vincent Kompany bij Fibe with Five met de deur in huis. “Ik heb een jonge ploeg en werk met een pak talenten. Of ik lijd onder de druk die er is? Nee, eigenlijk niet.”

The Prince was overigens al langer bezig met de voorbereiding op het trainerschap. “Ik was alleszins goed voorbereid. Door blessures kon ik me er de laatste seizoenen bij Manchester City al meer op toeleggen. Ook Pep Guardiola had op dat vlak een grote invloed.”

© photonews

“Toch heeft het me verrast dat een pak clubs een gebrek aan visie hebben”, verrast Kompany. “En dat geldt voor de volledige voetbalwereld. “Een visie is noodzakelijk, terwijl de meeste clubs op korte termijn denken.”

Met andere woorden: het proces van paars-wit. “Het is een beetje zoals een land runnen. (lacht) Er is politiek en chaos in een voetbalclub. Eigenlijk is dat onnodig. Het enige wat je moet doen is hard werken en geduld hebben. We zijn tenslotte met talentontwikkeling bezig.”