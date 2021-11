Geen wedstrijd voor Lokeren-Temse dit weekend: positief coronageval zorgt voor afgelasting

Lokeren-Temse nam het deze avond normaal gezien op tegen KSK Ronse, maar de ploeg zal niet in actie komen. Op haar website heeft Lokeren-Temse namelijk laten weten dat ze met een coronageval zitten.

Het coronavirus zorgt opnieuw voor heel wat problemen en het is in ons land niet anders. Ook in het voetbal is het coronavirus opnieuw volop aan het uitbreiden en één van de slachtoffers voor dit weekend is Lokeren-Temse.

Er is namelijk een positief coronageval opgedoken binnen de club. Daardoor is de wedstrijd van vanavond tussen Lokeren-Temse en KSK Ronse afgelast. De wedstrijd heeft wel al een nieuwe datum gekregen, want het zal op 1 december plaatsvinden.