Van den Brom maakt zijn droomelftal: "Nainggolan lijkt me niet fit" en "Hij is een geweldige speler, maar waar zet je hem?"

John van den Brom was openhartig in een interview. En daar maakte hij ook zijn droomelftal zo'n beetje.

Het moest over een elftal aan spelers gaan uit de Jupiler Pro League, maar dan zonder spelers van KRC Genk zelf.

Dan zou van den Brom Sinan Bolat in doel zetten, Vadis Odjidja op de positie van verdedigende middenvelder. "Nainggolan? Neen, die maakte nog geen indruk op me", aldus van den Brom in Het Laatste Nieuws. "Hij lijkt me niet topfit."

De Ketelaere

De man die het meeste indruk op hem maakt is misschien wel Charles De Ketelaere: "Ik vind het een geweldige speler, maar waar zet je hem? Gaat hij tien goals maken op een seizoen als spits? Dat denk ik niet."

"Ik zou hem als spelmaker posteren", meent de coach van KRC Genk. "In dit Genk zou ik hem in ieder geval op de tien zetten."